Украинцам блокируют банковские карты: в НБУ объяснили, за какие нарушения могут закрыть счет

Украинские банки могут заблокировать счет, если клиент нарушил норму закона "О предотвращении легализации". В НБУ заявили, что банки имеют право разорвать сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке, если это предусмотрено законодательством.

Об этом пишет "Обозреватель".

В Нацбанке отметили, что основания для закрытия счета могут быть такими:

если идентификация или верификация клиента, а также установка данных, позволяющих обнаружить конечных бенефициарных владельцев, невозможна. Также это возможно, если у банка возникают сомнения в том, что клиент действительно выступает от своего имени

если клиент не предоставил необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений о себе

если клиент или его представитель предоставил недостоверную информацию или данные, призванные ввести в заблуждение сотрудников банка

Также сообщается, что основания для расторжения договора между банком и клиентом могут быть определены условиями заключенного договора.

Как отмечает издание, если банк выявит подозрительные финансовые операции, то во исполнение требований закона "О предотвращении легализации" он должен сообщить об этом уполномоченным органам.

В НБУ заявили, что банк может отказать клиенту в обслуживании только при наличии оснований, определенных статьей 15 закона "О предотвращении легализации".

В то же время банк самостоятельно принимает решение об отказе клиента в проведении финансовой операции или обслуживании. Он руководствуется требованиями законодательства в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма, а также внутренними документами и с учетом рискоориентированного подхода.

Ранее Национальный банк смягчил валютные ограничения по продаже безналичной иностранной валюты гражданам.

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