Украинцам грозят штрафы из-за долгов за доставку газа: в чем проблема и как ее избежать

Ежемесячные счета за доставку газа приходят вне зависимости от фактического потребления топлива. Эта оплата покрывает расходы операторов газораспределительных сетей на поддержку инфраструктуры и ее ремонт.

Украинцы обязаны платить за доставку природного газа даже в том случае, если не пользуются им. В случае неуплаты газовые компании вправе обратиться в суд для взыскания задолженности.

Об этом идет речь в материале Oboz.ua.

Ежемесячные счета за доставку газа приходят вне зависимости от фактического потребления топлива. Эта оплата покрывает расходы операторов газораспределительных сетей на поддержку инфраструктуры и ее ремонт.

Как начисляются суммы по доставке?

Стоимость доставки газа зависит от региона и рассчитывается на основе потребления за предыдущий газовый год (октябрь 2023 – сентябрь 2024). Объем потребленного газа делится на 12 месяцев и умножается на тариф местного оператора. Например:

• В Киеве доставка обойдется в 31,99 грн. за 1 кубометр.

• В Луцке — 156,9 грн за тот же объем.

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Если потребление газа отсутствует, но абонент подключен к сети, оплата все равно начисляется:

• 39 куб. м в год – для приготовления пищи;

• 126 куб. м в год – для подогрева воды и приготовления пищи;

• 314 куб. м в год – для отопления.

Что делать при задолженности?

Если потребитель не платит за доставку, облгазы могут подать в суд. Известны случаи, когда украинцы, уехавшие за границу как беженцы, получали судебные решения о взыскании долгов за несколько лет.

Чтобы избежать таких ситуаций, следует обратиться в облгаз с заявлением об отключении от газоснабжения. Для этого нужно:

1. Подать заявление о прекращении поставок газа и расторжении договора.

2. Предоставить доказательства отключения, если это было сделано ранее.

По информации Нафтогаза, операторы газораспределительных сетей отвечают за учет и начисление платежей, поэтому именно к ним необходимо обращаться за решением вопросов.

Напомним, от 1 февраля 2025 года тариф на электроэнергию для украинцев останется неизменным. Бытовые потребители по-прежнему будут платить 4,32 грн за каждый использованный киловатт-час.