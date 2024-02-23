Украинцам массово продают фальшивые доллары: где лучше не покупать валюту и как ее проверить

В последнее время в Украине наблюдается активное распространение фальшивых долларов – их легко приобрести в интернете, а мошенники создают даже подпольные пункты обмена такой "валюты".

В Украине массово распространяют фальшивые доллары. Их можно купить в интернете в считанные минуты. Мошенники даже открывают "обменники", внешне похожие на обычные пункты обмена, но на самом деле распространяющие только фальшивую валюту.

О том, как работает схема распространения и что следует знать перед покупкой доллара, пишет OBOZ.UA.

Где продают фальшивые доллары

До существования анонимных Telegram-каналов фальшивки распространяли через Darknet. Чтобы попасть в магазин, нужно было загрузить специальный браузер, узнать адрес магазина и т.д. Сейчас процесс покупки фальшивок максимально упростили. В Telegram работают сотни украинских "онлайн-магазинов", массово распространяющих фальшивые доллары.

Оплата производится на криптокошелек. А "доллары" можно получить посылкой, обычной почтой (если посылка правильно упакована, почтовый оператор не имеет права нарушать целостность и проверять, что доставляют), или "закладкой". Специальный курьер в выбранном районе в публичном месте оставляет посылку, а покупателю через продавца отправляет точку на карте, где можно забрать товар, а также фотографию этого места.

В одном из магазинов, который удалось найти OBOZ.UA, за 1 тыс. грн предлагают купить 100 фальшивых долларов. Действует курс 10 грн. за один фальшивый доллар. "Суммы более 400 долларов обсуждаются отдельно и отправляются только по предоплате", – рассказал продавец.

Также читайте Экономист предупредил о появлении фальшивых купюр: какой номинал и как отличить

Мошенники уверяют: качество фальшивок настолько высоко, что их почти невозможно отличить от настоящих долларов. Вроде бы их можно обменять даже в некоторых обменниках, однако, вероятнее всего, фальшивку заметят в кассе банка.

"За 2 тыс. грн продаю подробную инструкцию по продаже долларов, можно купить набор с карточкой. Лучше в пунктах обмена сбывать, там проблем точно не будет. В какую сеть лучше ходить, тоже могу в инструкции отправить", – рассказывает продавец.

На самом же деле украинцы довольно часто не обменивают доллары на гривны. Многие просто хранят и накапливают их на "черный день". Многие соглашаются получать оплату в наличных долларах: за транспортные средства, жилье, драгоценности и т.д.

Например, несколько дней назад в Черновицкой области Нацполиция задержала группу фальшивомонетчиков, которые за изготовленные "доллары" покупали разные товары, в том числе приобрели за 3 тыс. долларов квадроцикл.

"В ходе следствия стало известно, что в ноябре 2023 года фигуранты приобрели квадроцикл за фальшивые 3000 долларов в городе Ворохта", – говорится в сообщении.

Чаще мошенники специально для такого соглашения приезжают в города, где они не живут. Покупают за фальшивые доллары технику, не подлежащие обязательной регистрации транспортные средства, ювелирные изделия и исчезают. А тот, кто получил эти фальшивки, узнает о мошенничестве уже в пункте обмена. Причем иногда это происходит через несколько месяцев или даже лет.

Также читайте Украину заполонили фальшивые купюры: как не попасться и распознать подделку

"У нас ситуация в отделениях, когда приносят фальшивые доллары, происходит постоянно. Вообще если это откровенная фальшивка и человек ее принес в пункт обмена, то надо обращаться в полицию. А когда с клиентом разговаривают, он уже и не вспомнит, откуда он эти доллары взял. Кому-то родители дали, кому-то друзья долг долларами отдали, кто-то продавал машину еще до большой войны и вот до сих пор хранил те доллары", - рассказывает собеседник в одном из банков. По его словам, в финансовое учреждение фальшивая валюта попасть не может. Мол, во всех кассах установлены самые современные детекторы валют, а кассиры проходят постоянный инструктаж.

С обменниками ситуация гораздо более сложная. В прошлом году правоохранители обнаружили мошенников, которые организовали обменный пункт, использовали чужое название и продавали населению фальшивые доллары. То есть даже если вы не берете доллары из рук физлиц, а пользуетесь услугами вроде бы легальных обменников, вы все равно рискуете.

Как не купить фальшивые доллары

Не попасть на крючок мошенников можно, если воспользоваться услугами официальных обменников. На сайте НБУ есть список всех финансовых учреждений, имеющих право заниматься обменом. Там можно увидеть и адрес обменника. Поэтому, прежде чем воспользоваться услугами, обратите внимание, легально ли работает этот обменник по этому адресу. Также убедитесь, что в реестре и в документах обменника (лицензию размещают в доступном месте) указано одно и то же юридическое название. Только убедившись, что обменник работает легально, можно воспользоваться его услугами. Важно также хранить чеки.

Также риск минимизируется, если воспользоваться услугами банков. В кассе банка могут предлагать менее привлекательный курс, однако это финансовое учреждение имеет более развитую инфраструктуру. Случаев, когда мошенники открывали фейковые отделения банков для продажи фальшивых долларов, нет. Важно отметить, что если вы планируете в кассе купить относительно большое количество долларов, лучше заказать его по телефону заранее.

"Обычно хотя бы за день нужно заказывать. Если сумма больше 400 тыс. грн в эквиваленте, нужно будет подтвердить источник дохода для такого обмена. Жалобы преимущественно касаются состояния и года выпуска банкнот. Однако в кассе банка вы не купите ни фальшивку, ни купюру, которая не отвечает требованиям центробанка", – рассказывают в одном из банков.

Также читайте Бухгалтер украла 1,5 миллиона долларов и потратила их на авиабилеты и круизы

От того, чтобы брать доллары от физлиц, лучше отказаться. Если вы хотите что-то продать, вы должны понимать, что, соглашаясь на сделку в долларах, вы берете на себя риски. Кроме того, вам будет труднее воспользоваться валютой, которую вы получили на руки. Если деньги попали на ваш банковский счет в результате легальной операции купли-продажи, вы всегда сможете снять их в кассе банка, обменять на доллары, без проблем вывезти за границу, показав таможне необходимые документы.

Самостоятельно проверить подлинность купюры невозможно. Признаки, которые можно заметить без специальных инструментов, фальшивомонетчики научились хорошо подделывать. Поэтому без детектора валют разобраться, где настоящая купюра, а где нет, невозможно. Даже в кассах банков иногда сомневаются, с какой купюрой сталкиваются. Некоторые доллары они отправляют на специальную экспертизу. И если окажется, что это фальшивка, владельцу таких банкнот деньги не вернут.

Напомним, в Киевской области судили членов организованной преступной группы, которые подделывали дипломы и документы для выезда уклонистов за границу. Киберполицейские установили, что организовали "бизнес" неоднократно судимый за подделку документов киевлянин и его сожительница. А затем к противоправным действиям они привлекли еще нескольких жителей Киевщины.

Читайте также: