Украинцам массово продают фальшивые доллары: схемы распространения

В Украине массово распространяют фальшивые доллары. Мошенники даже открывают обменники, внешне похожие на обычные пункты обмена, но на самом деле распространяющие только фальшивую валюту.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

В одном из магазинов, который удалось найти OBOZ.UA, за 1 тысячу гривен предлагают купить 100 фальшивых долларов. Действует курс 10 грн за один фальшивый доллар.

"Суммы более 400 долларов обсуждают отдельно и отправляют только по предоплате", — рассказал продавец.

Продавцы уверяют: качество фальшивок настолько высокое, что их почти невозможно отличить от настоящих долларов. Якобы их можно обменять даже в некоторых обменниках, однако, скорее всего, фальшивку заметят в кассе банка.

"За 2 тысячи грн продаю подробную инструкцию по продаже долларов, можно купить набор с карточкой. Лучше в пунктах обмена сбывать, там проблем точно не будет. В какую сеть лучше ходить, тоже могу в инструкции отправить", – рассказывает продавец.

На самом же деле украинцы довольно часто не обменивают доллары на гривны. Многие просто хранят и накапливают их на черный день. Многие соглашаются получать оплату в наличных долларах: за транспортные средства, жилье, драгоценности и т.д.

В прошлом году правоохранители обнаружили мошенников, организовавших обменный пункт, использовали чужое название и продавали населению фальшивые доллары. То есть даже если вы не берете доллары из рук физлиц, а пользуетесь услугами якобы легальных обменников, вы все равно рискуете.

Как не купить фальшивые доллары



Если пользуетесь услугами обменников, на сайте НБУ есть список всех финансовых учреждений, имеющих право заниматься обменом. Там можно увидеть и адрес обменника. Поэтому, прежде чем воспользоваться услугами, обратите внимание, легально ли работает этот обменник по этому адресу. Также убедитесь, что в реестре и в документах обменника (лицензию размещают в доступном месте) указано одно и то же юридическое название. Только убедившись, что обменник работает легально, можно воспользоваться его услугами. Важно также хранить чеки.

Где лучше не покупать валюту и как ее проверить – читайте в новости.

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