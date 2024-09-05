Украинцам могут запретить покупать авто из-за долгов за коммуналку

В Украине хотят ввести запрет на регистрацию автомобилей для граждан, имеющих задолженности по коммунальным платежам.

Об этом говорится в законопроекте №9363, который в ближайшее время Верховная Рада может рассмотреть и принять.

В частности, законопроект предполагает, что при регистрации автомобилей в сервисных центрах МВД будет осуществляться проверка через Единый реестр должников. Если в реестре окажется наличие долгов по коммунальным платежам, регистрация транспортного средства будет отклонена.

Стоит отметить, что эта мера не запрещает покупку автомобилей по доверенности, однако зарегистрировать их на собственное имя граждане с долгами не смогут.

В документе акцентируется внимание на том, что введенные ограничения не будут носить дискриминационный характер, а их реализация будет осуществляться в соответствии с принципом равенства прав и возможностей для всех граждан.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ долгов за коммуналку стало больше на треть. Больше всего неплательщиков — в Днепропетровской и Харьковской областях.

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