Украинцам начали выплачивать повышенные пенсии: кто уже в этом месяце может получить 8 тысяч

Украинцам начали выплачивать повышенные пенсии: кто уже в этом месяце может получить 8 тысяч

Минимальный размер пенсионной выплаты составляет 7800 гривен.

В Украине начали выплачивать повышенные пенсии для нетрудоспособных семей погибших защитников и защитниц Украины, а также участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, пенсию повысили:

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Нетрудоспособным семьям погибших защитников

Каждому из нетрудоспособных родителей (матери/отцу) и жене (супругу) погибших, умерших (пропавших без вести) лиц, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, минимальный размер пенсионной выплаты составляет 7 800 гривен.

Перерасчет произведен автоматически для 3361 человек и пенсия в среднем повышена на 1895 гривен.

Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Проведены перерасчеты пенсий для лиц с инвалидностью, полученной в результате ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также для тех, кто потерял кормильца в результате Чернобыльской катастрофы.

Пересчет автоматически произведен для 21,2 тысячи человек из числа гражданских лиц и повышена пенсия в среднем на 2903 гривен.

Напомним, некоторые категории украинцев в 2022 году получат зачисление двойного стажа к пенсии.

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