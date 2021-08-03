Украинцам обещают увеличить пособие при рождении ребенка: когда и сколько получат родители

Украинцам обещают увеличить пособие при рождении ребенка: когда и сколько получат родители

По прогнозу ООН, к 2100 году население может сократиться на 45%.

В Украине планируют увеличить выплаты при рождении ребенка. Такая инициатива, считают в Раде, сможет улучшить демографическую ситуацию в Украине.

Об этом говорится в "Сніданку з 1+1".

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Правительство и монобольшинство предлагают установить следующие суммы: родителям хотят платить 50 тысяч гривен при рождении первого ребенка; второго — вдвое больше. И при рождении третьего и каждого следующего ребенка государство заплатит по 150 000 гривен.

Если законопроект поддержит Верховная Рада, первые выплаты в размере 50 тысяч грн предусмотрены уже с 1 января следующего года.

Нардепы уверены, что увеличение выплат сможет улучшить демографическую ситуацию в Украине. Ведь, по прогнозу ООН, к 2100 году население может сократиться на 45%.

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