Украинцам пересчитали платежки за доставку газа: как изменятся цены

Тариф остался прежним, однако изменился объем газа, за который необходимо ежемесячно оплачивать доставку.

С 1 января 2025 года в Украине были перечислены платежи за доставку газа. В зависимости от вашего потребления сумма в платежке может как снизиться, так и возрасти.

Об этом пишет издание "OBOZ.UA".

Украинцы обязаны оплачивать доставку газа ежемесячно, даже если не используют голубое топливо (но подключены к газовой сети).

Сумма в платежке рассчитывается следующим образом: среднее месячное потребление (расчет этого показателя объясняется ниже) умножается на тариф оператора газораспределительной сети (ГРМ).

Тариф на доставку зависит от таких факторов как протяженность сети, количество потребителей, состояние оборудования, состояние самой сети и уровень зарплат.

Объем потребления учитывается за "газовый год" — с октября по сентябрь. Например, в прошлом году мы платили за доставку с учетом объемов, которые использовали с октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в этом году посчитают объем, потребленный с октября 2023-го по конец сентября 2024-го.

Ранее сообщалось, что повышение цены на энергоносители не повлияет на цены для потребителей.

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