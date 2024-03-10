Украинцам "подсовывают" фальшивые гривны: какие банкноты подделывают мошенники

Чаще всего подделывают банкноты старого образца из-за того, что те хуже защищены.
В Украине мошенники не отказываются от подделки банкнот гривны. За прошлый 2023 год на 1 млн настоящих купюр приходилось около 2,1 поддельных. Чаще всего украинцы подсовывали фальшивые банкноты старого образца – выпущенные до 2015 года. Прежде всего – 200 грн.
Об этом сообщает НБУ.
По данным банка таких купюр было обнаружено:
- 61% от общего количества изъятых подделок;
- 41% от их общей суммы.
Также помимо 200 подрабатывали и банкноты в 500 гривен. Их доля составила:
- 24% от общего количества изъятых подделок;
- 41% от их общей суммы.
" Остальные изъятые из обращения поддельные банкноты гривны составляли лишь 7% ", – рассказали в регуляторе.
Мошенники подделывают банкноты старого образца из-за того, что те хуже защищены.
"В частности, высокие номиналы 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 – 2020 годах. Для защиты этих банкнот, которые чаще всего привлекают внимание злоумышленников, применены инновационные оптически-переменные элементы, а злоумышленникам – чрезвычайно сложно воспроизвести", – рассказали в НБУ.
Как распознать подлог:
Распознать фальшивки можно, в частности на ощупь. В частности, проверяется:
- банкнотная бумага;
- рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается особым видом печати.
Разместив купюру против света:
- Наличие водяных знаков.
Напомним, в Украине банки блокируют карты без предупреждения. Заблокировать карту могут за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой.
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