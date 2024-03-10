Украинцам "подсовывают" фальшивые гривны: какие банкноты подделывают мошенники

Чаще всего подделывают банкноты старого образца из-за того, что те хуже защищены.

В Украине мошенники не отказываются от подделки банкнот гривны. За прошлый 2023 год на 1 млн настоящих купюр приходилось около 2,1 поддельных. Чаще всего украинцы подсовывали фальшивые банкноты старого образца – выпущенные до 2015 года. Прежде всего – 200 грн.

Об этом сообщает НБУ.

По данным банка таких купюр было обнаружено:

61% от общего количества изъятых подделок;

41% от их общей суммы.

Также помимо 200 подрабатывали и банкноты в 500 гривен. Их доля составила:

24% от общего количества изъятых подделок;

41% от их общей суммы.

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" Остальные изъятые из обращения поддельные банкноты гривны составляли лишь 7% ", – рассказали в регуляторе.

Мошенники подделывают банкноты старого образца из-за того, что те хуже защищены.

"В частности, высокие номиналы 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 – 2020 годах. Для защиты этих банкнот, которые чаще всего привлекают внимание злоумышленников, применены инновационные оптически-переменные элементы, а злоумышленникам – чрезвычайно сложно воспроизвести", – рассказали в НБУ.

Как распознать подлог:

Распознать фальшивки можно, в частности на ощупь. В частности, проверяется:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается особым видом печати.

Разместив купюру против света:

Наличие водяных знаков.

Напомним, в Украине банки блокируют карты без предупреждения. Заблокировать карту могут за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой.

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