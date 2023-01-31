Украинцам, пострадавшим из-за войны, выплатят тысячу долларов помощи: как получить средства

Благотворители ищут спонсоров для украинцев, чтобы те получили материальную помощь.

Нью-Йоркская благотворительная организация в области технологической индустрии 1K объявила о предоставлении прямой помощи пострадавшим от войны украинским семьям. Материальную помощь в размере тысячи долларов получат только семьи, для одиноких лиц она не предусмотрена.

Об этом идет речь на сайте благотворительной организации.

"Проект $1K для Украины – это некоммерческий коллектив, который сосредоточен на прямых связях спонсоров в США и во всем мире для помощи украинским семьям, пострадавшим от бессмысленной и бесчеловечной войны", — говорится в сообщении.

Для получения помощи заполните эту заявку. После того, как компания найдет спонсора, украинцы смогут получить деньги непосредственно на свою банковскую карту.

Компания утверждает, что они уже выплатили украинцам 11 млн. долларов. Денежные средства получили более 10 тысяч украинских семей.

Кто может получить помощь?

Любая семья, которая сейчас находится в Украине. Также выплаты предусмотрены для беженцев, которыми пришлось покинуть Украину. В благотворительной организации сообщают, что средства смогут получить не все желающие, однако они пытаются переслать как можно больше гражданам Украины выплаты.

Куда можно потратить деньги?

Благотворители не будут проверять, на что потерпевшие от войны украинцы потратили средства. За эти деньги можно арендовать жилье, купить новую одежду или продукты питания. Эта помощь одноразовая.

Что известно о благотворительной организации

Нью-Йоркская благотворительная организация в области технологической индустрии 1K была основана американским инвестором украинского происхождения Алексом Искольдом вместе с венчурным фондом TAVentures. Эта компания во время пандемии коронавируса собирала благотворительную помощь для американских семей, пострадавших из-за локдаун. Еще в начале полномасштабной войны против Украины благотворители стали помогать украинским семьям.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинцы, приехавшие в Канаду по временной миграционной программе, смогут получить постоянный статус.

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