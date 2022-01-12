Украинцам предложат дешевые кредиты на жилье и электромобили: скоро стартует новая государственная программа

Украинцам предложат дешевые кредиты на жилье и электромобили: скоро стартует новая государственная программа

Предусматривается кредитование по ставке 5% годовых.

В январе-марте 2022 года в Украине стартует государственная программа "Украинская мечта", которая предусматривает кредитование по ставке 5% годовых.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, воспользоваться этой государственной программой смогут все украинцы, получающие официальные доходы. Граждане, которые станут участниками "Украинской мечты", получат возможность кредитования по ставке 5% не только для приобретения недвижимости, но и на покупку электромобилей и получения образования или смены профессии.

Как подсчитал Ростислав Шурма, семьи с совокупным доходом в размере 20-30 000 грн смогут приобрести новую квартиру площадью 60-70 квадратных метров, уплачивая ежемесячный платеж в размере 10 000 грн.

Напомним, украинцы все чаще покупают жилье в кредит.

Читайте также: