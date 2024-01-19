Украинцам придется платить еще больше за молочные продукты: когда ожидать удорожания

Молочные продукты в первые месяцы 2024 года подорожают еще на 5-7%.

В Украине подорожали свежие молочные продукты. Ожидается, что к весне некоторые категории продукции прибавят в цене.

Об этом пишет аналитическая платформа "Инфагро".

Удорожание остановится только после того, как производители молочных продуктов выровняют экономический баланс из-за удорожания сырья.

"То есть к весне отдельные виды продукции могут подорожать еще на 5-7%", — рассказали эксперты.

В то же время, несмотря на то, что цены на продукцию растут, уровень и объемы экспорта свежих молокопродуктов тоже демонстрирует стабильный рост. Но география имеющегося экспорта не позволяет прогнозировать, что произойдет какое-то серьезное увеличение. По данным аналитиков, за 2023 год экспорт свежих молокопродуктов увеличился на 36%.

По словам экспертов, поскольку отечественные молокопродукты в последнее время существенно подорожали, их импорт уже в первом квартале 2024 года может заметно увеличиться.

Почти все молочные продукты, содержащиеся в потребительской корзине украинцев, дорожают на фоне роста расходов перерабатывающих предприятий на электроэнергию, горючее и логистику, повышение закупочных цен на сырье и сокращение поголовья скота после полномасштабного вторжения России.

Ранее стало известно, что с января в Украине будут расти цены на основные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия. Как сообщила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало, на украинском рынке уже подорожали:

капуста белокочанная — до 15 гривен за кг (+6%)

свекла подскочила в цене — до 15,5 гривны (+4%)

морковь — до 15 гривен (+6%)

картофель — до 22,5 гривны (+1,5%)

Также растут в цене и яблоки, стоимость которых за январь может достичь 19 гривен за килограмм (+9%). Цены на виноград подскочат до 205 гривен за килограмм (+3%), а на лимоны — до 72 гривен.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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