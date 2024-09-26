Украинцам придется платить за свет еще больше: нардеп назвал дату повышения

Тариф для населения может быть просмотрен весной.

"Укрэнерго" готовит повышение тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год, согласно которому он может вырасти фактически в полтора раза до 783,71 грн/МВт*ч.

Об этом заявил в эфире телеканала "Новости.Live" нардеп, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко.

По его мнению, на эти нужды "Укрэнерго" потребуется 30 миллиардов гривен, чтобы их достать, скорее всего, придется поднять тариф на свет для обычных потребителей.

За последние три месяца тариф был повышен, и через год это приведет к дополнительным доходам в размере 1 миллиарда долларов, которые, по словам Кучеренко, уже оплачивают украинцы. Кроме того, возможное повышение тарифов от "Укрэнерго" обойдется еще в 30 миллиардов гривен.

По словам нардепа, тарифы для населения могут пересмотреть весной.

"До весны никто будет пересматривать этот тариф для населения, как я понимаю. После весны эта балалайка начнет снова играть и они начнут рассказывать о рыночной стоимости на электроэнергию, о необходимости поднятия и т.д. Это неизбежно", — добавил Кучеренко.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 октября вырастет цена на электричество для одной категории потребителей. Больше об этом читайте в новости.

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