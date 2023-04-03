Украинцам рассказали, когда вернется довоенный уровень жизни и восстановится экономика

Экономика Украины сможет вернуться на довоенный уровень через два года после окончания российского вторжения.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По словам Устенко, прямой ущерб Украины от российской агрессии оценивается в 750 млрд долларов.

"То есть условно, если завтра закончится война, то к началу апреля плюс два года экономика страны должна выйти полностью на свой довоенный уровень", – сказал Устенко.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что благосостояние украинцев начнет улучшаться через 5-7 лет после окончания войны. В то же время в правительстве ожидают постепенное возвращение к довоенному уровню жизни.

По словам чиновника, которую цитирует Интерфакс-Украина, сроки будут зависеть от доступа к структурным фондам и инвестициям.

"Но, конечно, если у нас есть инвестиции в размере $50-70 млрд, то мы можем расти на 7% ежегодно и, конечно, мы это время восстановления пройдем быстрее", — сказала она.

Юлия Свириденко также напомнила, что по итогам 2022 года сокращение украинской экономики составило примерно 30%, а в текущем году ожидается рост на 1%. Еще она отметила, что для восстановления Украины важно, чтобы вернулось большинство из 7 млн выехавших граждан.

Сколько денег нужно Украине на восстановление

В марте 2023 года Всемирный Банк подсчитал, что на восстановление собственной экономики от последствий войны Украине придется потратить 411 млрд долларов. Так, 14 млрд долларов стране понадобятся для критических и приоритетных инвестиций в реконструкцию и восстановление уже в 2023 году. Для этого нужно 11 млрд долларов финансирования сверх того, что предусмотрено в бюджете Украины на этот год.

Прогнозы МВФ

По оценкам МВФ, в 2022 году валовой внутренний продукт Украины сократился на 30,3%. К 2023 году прогнозируется от падения на 3,0% до роста на 1,0%. В 2024 году рост составит 3,2%, в 2025 году 6,5%, в 2026 году 5,0%, в 2027 году 4,0%.

Инфляция в 2023 году составила 26,6%. В 2023 году она составит 20,0%, в 2024 году — 12,5%, в 2025 году — 8,0%, в 2026 году 6,0%, в 2027 году 5,0%.

По данным МВФ, реальная зарплата (с учетом инфляции) в 2022 году упала на 21,1%. В 2023 году она сократится еще на 2,0%. В 2024 году рост составит 2,5%, в 2025 году 5,0%, в 2026 году 5,0%, в 2027 году 4,0%.

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