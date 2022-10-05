Украинцам раздадут по 620 грн, продукты, медикаменты: как и где получить

Жители Украины могут получить еще одну финансовую помощь, а именно 620 гривен единовременного пособия от благотворительного Фонда «Каритас Киев». И речь не только о внутренне перемещенных лицах. Рассказываем, как и где ее получить в материале ТСН.ua

Единовременную помощь – 620 гривен оказывает благотворительный Фонд «Каритас Киев». Фонд является членом Конференции международной католической организации Папского совета Cor unum, которая имеет консультативный статус в ЮНЕСКО и других организациях ООН, Совета Европы и Организации африканского единства и помогает пострадавшим от российской агрессии украинцам.

Кто может получить помощь:

Лица, обладающие инвалидностью первой или второй группы.

Одинокие люди в возрасте от 60 лет.

Многодетные семьи, воспитывающие 3 и более детей младше 18 лет.

Лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, например, мамы одиночки или папы в таком статусе.

Беременные и женщины, имеющие детей в возрасте до двух лет.

Люди с тяжелыми болезнями, в том числе хроническими, требующими постоянных затрат на лечение.

Как и где получить помощь

Помощь выплачивается один раз, и чтобы ее получить, нужно самостоятельно обратиться в офис, ведь нет возможности оформить заявку дистанционно или через действие. Помощь выплачивают только тем, кому исполнилось 18 лет.

С собой нужно иметь пакет документов, подтверждающих личность и указывающих на один из вышеперечисленных статусов (многодетность, инвалидность и т.п.) и предоставить реквизиты банковского счета в формате IBAN. Этот счет можно посмотреть в мобильном приложении вашего банка, или же прийти в отделение, где его выдадут.

Организации Каритас работают почти в каждом городе Украины. Чтобы получить необходимую помощь, не только выплаты, фонд обеспечивает население пищевыми продуктами, средствами гигиены и медикаментами, нужно обратиться в один из центров Каритаса или позвонить по телефону:

В Киеве контактная информация: +380 50 380 99 83; +380 981 89 35 15.

Во Львове контактная информация: +380 66 606 54 50

В Червонограде по телефону + 38 068 23 984 71.

В Бориславе номер телефона: +380 67 374 08 79; +380 93 515 89 46

В Тернополе по телефонам: +380 35 252 36 84; +380 68 949 2949

Телефон в Ивано-Франковске: +380 96 309 8598; +380 66 557 0293.

В Черновцах обращайтесь по телефону +380 95 021 34 03.

В городе Нововолынск контактная информация:+380 067 886 85 38.

В Житомире номер телефона: +380 97749 32 85.

В Хмельницком обращайтесь за информацией +38 067 557 21 28.

В Одессе контактная информация: +380 48 704-00-45.

В Полтаве звоните по телефону +380 95 288 87 07.

Запорожье контактная информация: +380 50 322 46 00.

Каритас Донецк работает в Днепре по телефону +380 66 340 02 10.

Для жителей Харькова и окрестностей по телефону +38 067 560 55 80.

Контактная информация Каритасу в Мариуполе, работает в Запорожье: +38 095 488 81 94; +38 098 971 17 03.

Каритас Кривой Рог — контактная информация: +38 098 892 03 69.

Читайте также: