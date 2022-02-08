Украинцам разрешили выходить на пенсию независимо от возраста: что для этого нужно

Украинцам разрешили выходить на пенсию независимо от возраста: что для этого нужно

Изменения начнут действовать уже с 2028 года.

Украинцы получат возможность выходить на пенсию вне зависимости от возраста.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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В Министерстве социальной политики разъяснили, что подобные изменения начнут действовать уже с 2028 года. Впрочем, для этого необходимо иметь не менее 40 календарных лет трудового стажа.

В ведомстве добавили, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально. При начислении пенсионных выплат будет учитываться не только стаж, но и размер заработной платы, из которой уплачивались страховые отчисления.

Как сообщалось, в 2022 году размер пенсионных выплат будет повышаться поэтапно. Это регламентировано госбюджетом-2022. По состоянию на 1 февраля 2022 минимальный размер пенсии остался на том же уровне и составляет 1 934 грн. Ее повышение запланировано на июль и декабрь 2022 года (до 2027 грн и 2093 грн соответственно).

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