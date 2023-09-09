Украинцам с октября "светят" большие штрафы: кого это коснется

В Украине с октября вернут еще один вид штрафов для предпринимателей.

В Украине с 1 октября 2023 года возвращают штрафы за торговлю без кассовых аппаратов. Речь идет о необходимости для предпринимателей применять регистраторы расчетных операций /программные регистраторы расчетных операций/ (РРО/ПРРО, "кассовый аппарат").

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Он отметил, что возвращение штрафов предусмотрено принятым Верховной Радой законом, который вступил в силу 1 августа 2023 года.

"Что касается проверок налогоплательщиков, то я хочу обратиться к предприятиям торговли по установке кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановление этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены", — подчеркнул Гетманцев.

Кого будут касаться проверки

Проверки касаются определенных групп предпринимателей, которые, в частности, реализуют:

спиртные напитки;

табачные изделия;

топливо;

электроэнергию.

Кроме того, под плановые проверки подпадают банковские и финансовые учреждения, а также игорный бизнес.

"На днях будет принят план налоговых проверок. И до конца года проверят все предприятия", – предупредил народный депутат.

Какой размер штрафа придется заплатить

Если налоговые органы установят, что перечисленные категории не проводят расчетные операции через кассовые аппараты, к ним применят финансовые санкции – размер штрафа напрямую зависит от суммы, прошедшей мимо кассы.

штраф за первую не проведенную через кассовый аппарат операцию – 100% суммы чека;

штраф за вторую и последующие операции составит 150% суммы чека.

Однако штрафы за работу без кассовых аппаратов не будут применяться к бизнесу на прифронтовых территориях. Но это не касается торговли подакцизными товарами.

Использование кассовых аппаратов обязательно для СПД II, III и IV групп упрощенной системы налогообложения и на общей системе налогообложения. Вне зависимости от вида деятельности и объема доходов.

Закон о кассовых аппаратах был принят "с целью детенизации расчетов" – чтобы вывести из "тени" расчеты за товары и услуги.

Напомним, Кабмин изменил порядок исчисления средней зарплаты.

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