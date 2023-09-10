Украинцам снова блокируют банковские счета: финансисты дали неожиданное объяснение

Украинцам продолжают блокировать банковские счета после поступления на них средств, в частности в пределах 10 тыс. грн. Оказывается, банки расценивали их как подозрительные и требовали у получателей показать документы.

Об этом пишет "Минфин".

Отмечается, что даже после предоставления клиентами документов им так и не удалось получить доступ к своим дальнейшим деньгам.

"Клиент Райффайзен Банка рассказал, что банк заблокировал ему счет и отказал в дальнейшем сотрудничестве сразу после того, как ему поступила небольшая сумма, которую через терминал передали близкие родственники. Подробных объяснений ни на горячей линии, ни в отделении банка, куда обратился мужчина, ему не предоставили", — говорится в сообщении.

Клиент отмечает, что ему так и не ответили, в чем именно проблема.

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"Но когда я закрывал счет, мне сказали, что оставшиеся у меня на балансе средства я смогу получить только через 60 дней", – пожаловался клиент.

В похожую ситуацию попала клиентка monobank. Ей заблокировали перевод на 100 евро из-за платежной системы SWIFT.

"Попросили объяснение платежа, что это действительно мои родственники. Я отправила данные, что это действительно моя дочь, но карточку так и не разблокировали. Это просто циничный грабеж", – возмущается пользовательница.

На этом фоне Национальный банк Украины (НБУ) внедрил новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, банки обязаны усилить контроль над активными операциями физических лиц.

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