Украинцам в Польше выделили 4,5 млн злотых помощи: кто сможет получить

Украинцы, которые из-за войны вынуждены были переехать в Польшу, могут получить новую помощь от Красного Креста, рассказываем какую.
Польский Красный Крест приступил к новой программе помощи переселенцам из Украины. Всего в рамках проекта, финансируемого средствами фондов Норвегии, Исландии и Лихтенштейна, запланировано оказать помощь 9 тыс. семьям украинцев на общую сумму 4,5 млн. злотых. Программа началась 1 августа и продлится до 16 сентября 2022 года.
Какая помощь будет оказываться украинцам
Украинские семьи, выехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, получат ваучеры на сумму 500 злотых. Ваучеры на 500 злотых можно использовать на покупку продуктов, средств гигиены и других необходимых товаров более чем в 60 000 магазинов Польши. Список магазинов — по ссылке.
Условия получения помощи
Получить помощь могут:
- Украинцы, которые пересекли границу с Польшей после 24 февраля 2022 года.
- Чтобы получить ваучер, нужно проживать на территории одного из следующих воеводств: Варминско-Мазурском, Великопольском, Любушском, Малопольском, Нижнешленском, Подкарпатском, Подлясском, Свентокшиском или Шленском.
- Ранее не получали финансовую помощь от Польского Красного Креста в регионах.
Кто может получить помощь
Чтобы получить помощь, нужно принадлежать к одной из следующих категорий граждан:
- Совершеннолетний, являющийся матерью/отцом/законным опекуном одного или нескольких детей.
- Совершеннолетний, проживающий с лицом старше 50 лет
- Люди старше 50 лет, живущие одни.
- Лицо, которое является опекуном человека с инвалидностью.
Где можно получить помощь, какие документы нужны
Получить ваучеры можно в районных отделах Красного Креста. Заявителю необходимо предоставить следующие документы:
- оригинал паспорта,
- номер PESEL,
- свидетельство о рождении детей,
- справку о предоставлении статуса инвалида (при необходимости),
- подтверждение места временного проживания – договор аренды жилья, справка из мэрии, гмины о проживании в данном месте.
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