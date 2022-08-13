Украинцам в Польше выделили 4,5 млн злотых помощи: кто сможет получить

Украинцы, которые из-за войны вынуждены были переехать в Польшу, могут получить новую помощь от Красного Креста, рассказываем какую.

Польский Красный Крест приступил к новой программе помощи переселенцам из Украины. Всего в рамках проекта, финансируемого средствами фондов Норвегии, Исландии и Лихтенштейна, запланировано оказать помощь 9 тыс. семьям украинцев на общую сумму 4,5 млн. злотых. Программа началась 1 августа и продлится до 16 сентября 2022 года.

Какая помощь будет оказываться украинцам

Украинские семьи, выехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, получат ваучеры на сумму 500 злотых. Ваучеры на 500 злотых можно использовать на покупку продуктов, средств гигиены и других необходимых товаров более чем в 60 000 магазинов Польши. Список магазинов — по ссылке.

Условия получения помощи

Получить помощь могут:

Украинцы, которые пересекли границу с Польшей после 24 февраля 2022 года.

Чтобы получить ваучер, нужно проживать на территории одного из следующих воеводств: Варминско-Мазурском, Великопольском, Любушском, Малопольском, Нижнешленском, Подкарпатском, Подлясском, Свентокшиском или Шленском.

Ранее не получали финансовую помощь от Польского Красного Креста в регионах.

Кто может получить помощь

Чтобы получить помощь, нужно принадлежать к одной из следующих категорий граждан:

Совершеннолетний, являющийся матерью/отцом/законным опекуном одного или нескольких детей.

Совершеннолетний, проживающий с лицом старше 50 лет

Люди старше 50 лет, живущие одни.

Лицо, которое является опекуном человека с инвалидностью.

Где можно получить помощь, какие документы нужны

Получить ваучеры можно в районных отделах Красного Креста. Заявителю необходимо предоставить следующие документы:

оригинал паспорта,

номер PESEL,

свидетельство о рождении детей,

справку о предоставлении статуса инвалида (при необходимости),

подтверждение места временного проживания – договор аренды жилья, справка из мэрии, гмины о проживании в данном месте.

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