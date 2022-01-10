Украинцам в течение года повысят пенсии: кому и сколько добавят

Повышение планируют производить в 12 этапов.
В течение 2022 года украинцам пенсии будут поднимать в несколько этапов.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1 10 января.
В Минсоцполитики прогнозируют, что размер средней пенсии уже в январе составит четыре тысячи гривен. Более того – в течение года выплата будет расти. Повышение планируют производить в 12 этапов.
С 1 января 2022 года почти до 8 тыс. увеличится минимальная пенсия для семей погибших в зоне АТО/ООС. Кроме того, размер минимальной пенсии увеличится для ликвидаторов ЧАЭС, получивших инвалидность.
В марте планируется индексация для пенсионеров в возрасте от 75 лет. Им насчитают по 400 гривен. В июле и в декабре выплаты возрастут из-за увеличения прожиточного минимума. В октябре также доплаты получат пенсионеры в возрасте от 80 лет – по 300 гривен.
Напомним, в Украине начнут внедрять накопительную пенсионную систему с 2023 года до 2026-го. Денежные средства будут в Едином государственном накопительном фонде. А после 2026 у человека должен появиться выбор — перевести эти средства в накопительные пенсионные фонды, которые будут работать на рынках.
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