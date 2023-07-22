Украинцам возвращают деньги за одну из коммунальных услуг: как это сделать

Украинцам возвращают деньги за газ, если у бытовых потребителей произошла смена поставщика услуг, но оплата была произведена еще до этого.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Для этого потребителям нужно:

лично обратиться в предварительную газоснабжающую компанию, а затем подать заявление на возврат переплаты

ответ о переплате и возврате денег происходит в течение пяти рабочих дней

Деньги может получить только потребитель. На вашу банковскую карту или новому поставщику их не перечислят. Сумма компенсации удваивается, а если срок предоставления компенсации просрочен более чем на 90 дней — предоставляется в пятикратном размере.

Ранее стало известно, что в Украине с 1 июля возрастут тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод – такое решение 29 июня приняла НКРЭКУ.

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