Украинцам все чаще предлагают работу с частичной занятостью: какие самые популярные вакансии и сколько платят

Украинцам все чаще предлагают работу с частичной занятостью: какие самые популярные вакансии и сколько платят

К примеру, официант может заработать за день до тысячи гривен.

В Украине некоторые предприятия из-за усиления карантина укорачивали объемы производства, а потому возросло количество предложений по работе с частичной занятостью. Некоторым работникам с этим форматом работы предлагают зарплату в размере 1000 грн в месяц.

Об этом рассказала руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина, пишет "Обозреватель".

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Она пояснила, что сразу в нескольких областях экономики работодатели отправили своих работников в вынужденные отпуска. Некоторые из них были вынуждены изменить сферу занятости и устроиться на другую работу, на которую карантин не повлиял.

"У некоторых работников появилось время и одновременно потребность в дополнительном заработке на период нестабильности. Поэтому многих стала интересовать работа, которой можно было бы уделять по несколько часов в день, и которая позволяла бы без ущерба основной работе получать дополнительный доход и занятость", – рассказала Кирильевнина.

Самые вакансии с частичной занятостью:

Тайный покупатель – 100-500 грн/день

Мерчендайзер – 200-600 грн/день

Уборщица в офис – 300-600 грн в день

Промоутер – 300-500 грн/день

Официант – 300-1000 грн/день

Оператор call-центра – 3500–7500 грн/мес.

Охранник – 4000-8000 грн/мес.

Как сообщалось, украинцы все чаще решаются менять свою занятость, в поисках "работы мечты", как бы это фантастически ни звучало. И дело здесь не только в деньгах и стабильности. Важен еще комфорт на рабочем месте. Как найти свою "работу мечты" и почему увольняются украинцы, читайте здесь.

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