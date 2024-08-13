Украинцев ожидают ограничения на карточные переводы: глава НБУ рассказал, когда утвердят

Решения будут рассматриваться уже на следующей неделе.

В Национальном банке Украины планируют финализовать окончательное решение по ограничению переводов с карты на карту.

Об этом в интервью ЭП сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, на следующей неделе, с 12 по 18 августа, решение будут рассматриваться на правлении.

Несмотря на шквал критики, Пышный объясняет, что речь идет о реальной опасности, в которую попадают граждане, сознательно передающие свои персональные данные и счета для использования в нелегальных операциях.

Ведь, отдавая свои данные, карточку, счет кому-то на стороне, лицо несет ответственность за все, что с этим счетом сделали. Кроме налоговых обязательств, такие граждане становятся соучастниками преступлений, в которых используются их счета, в частности по легализации средств, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и разрушающие свою транзакционную историю на долгие годы", - говорится в сообщении.

По словам Пышного, для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами "дропов" нужны также изменения в законодательство.

Итак, нужно идти в парламент, где нужно быть готовыми к соответствующему решению и дискуссии. То, что "дропы" являются бедой для государственного бюджета – это факт. Думаю, что это очень материальные суммы, которые можно направить в бюджет, если будем настойчивы. и успешными в этом вопросе», – подытожил Пышный.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины разрабатывает концепцию "оператора финансовой инклюзии" и планирует ввести в банковское законодательство понятие ограниченной банковской лицензии.

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