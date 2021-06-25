Украинцев предупредили о возможном существенном подорожании курятины и яиц: какая причина

Украинцев предупредили о возможном существенном подорожании курятины и яиц: какая причина

Десяток яиц до конца 2021 года может стоить в Украине до 35 гривен.

В Украине могут подорожать продукты птицеводства, в частности мясо птицы в среднем на 30% и яйца — на 25% и достигнут 35-37 грн.

Об этом пишет AgroPortal со ссылкой на представителей "Союза птицеводов Украины".

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"За последние 12 месяцев за счет подорожания кормов, в структуре себестоимости мяса птицы и яиц составляют 60-65%, мясо птицы возросло на 20-25%. Более того, цена на куриное филе превысило рубеж в 100 грн за 1 кг, а стоимость десятка яиц за аналогичный период почти удвоилось, достигнув 30 грн в январе-феврале 2021 года", — сказал исполнительный директор ассоциации" Союз птицеводов Украины "Сергей Карпенко.

В частности, возможное подорожание представители птицефабрик объясняют тем, что комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект № 5600, в котором среди прочего предлагается усилить налоговую нагрузку на агропроизводителей.

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Таким образом, производители предполагают, что к концу года потребители будут покупать куриные тушки по 72 грн/кг, для сравнения в прошлом году в декабре цена была 55,96 грн/кг; филе куриное будет стоить 115 грн/кг (в декабре 2020 — 91, 71 грн/кг); десяток яиц — 35 грн (в декабре 2020 — 27,48 грн/10 шт.).

В связи с этим, в "Союзе птицеводов Украины" раскритиковали нынешнюю редакцию проекту закона. И заметили, что сейчас отрасль недополучает доходы, а это решение может нанести дополнительную нагрузку.

Напомним, в Украине дорожает свинина. Связано это с ростом цен на зерновые, которыми кормят домашних животных.

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