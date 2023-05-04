Украинцев предупредили о возможности отключения света летом: когда и сколько они будут продолжаться

В июле-августе этого года в энергосистеме возможен дефицит электроэнергии, из-за чего могут восстановиться веерные отключения.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, во второй половине июля и в августе в Украине многие атомные блоки будут выведены с работы в ремонт. Потому возникнет дефицит в энергосистеме.

"Мы, вероятнее всего, не избежим отключений электричества во второй половине июля и в августе. К сожалению, время для ремонта атомных станций во время паводка, который длится с февраля и через три-четыре недели заканчивается, упущено. В то же время, когда "Укргидроэнерго" мало возможность поставлять украинцам электричество, атомные блоки не были выведены в ремонт, в итоге они будут выведены летом. Это значит, что летний пик потребления, а это случается в июле и августе обязательно, практически нечем покрывать", – сказал Харченко.

Директор Центра исследований энергетики пояснил, что дефицит генерации можно избежать благодаря импорту около 1 ГВт.

В то же время, он заверил, что до начала отопительного сезона высоковольтные сети "будут в хорошем состоянии, там продолжается очень активная работа".

Ранее в "Укрэнерго" предупредили, что в Украине снова могут возникнуть проблемы с электроэнергией.

Напомним, что верхние пределы тарифов на электроэнергию для частных потребителей могут вырасти от 1,68 грн. до 2,4 грн. или на 2,8 грн. за кВт-ч. Эксперт объяснил, почему этого не избежать.

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