Украинцев предупредили об отключении света в ближайшие дни: детали

Около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей серьезно повреждены.
Сегодня и завтра, 19 и 20 октября, в разных регионах Украины возможны веерные отключения электроэнергии.
Об этом заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко в эфире общенационального телемарафона.
По его данным, около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей серьезно повреждены.
"Продолжается работа по восстановлению и ремонту, но чудеса возможны до некоторой степени. Поэтому нужно ожидать, что сегодня-завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть", – заявил чиновник.
Напомним, Россия продолжает нанести удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности — по энергосистеме:
- Вечером 19 октября левый берег Киева частично остался без света и воды. Однако электроснабжение относительно оперативно возобновилось.
- В части Львова ночью не будет электричества.
- В результате атаки врага разрушен объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе
- Два района Одессы остались без света
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