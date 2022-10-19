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Украинцев предупредили об отключении света в ближайшие дни: детали

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Украинцев предупредили об отключении света в ближайшие дни: детали

Около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей серьезно повреждены.

Сегодня и завтра, 19 и 20 октября, в разных регионах Украины возможны веерные отключения электроэнергии.

Об этом заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко в эфире общенационального телемарафона.

По его данным, около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей серьезно повреждены.

"Продолжается работа по восстановлению и ремонту, но чудеса возможны до некоторой степени. Поэтому нужно ожидать, что сегодня-завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть", – заявил чиновник.

Напомним, Россия продолжает нанести удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности — по энергосистеме:

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