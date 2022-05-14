Украинцев предупреждают о мошеннической схеме о якобы денежной помощи от ООН

В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН".

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН".

Об этом сообщает CERT-UA.

Пользователям предлагают принять участие в опросе на странице Facebook, перейдя по ссылке и получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН".

В дальнейшем, пользователю будет предложено предоставить персональные данные и осуществить дополнительный платеж, в результате чего данные платежной карты будут скомпрометированы.

Правительственная команда подготовила рекомендации для пользователей, как обезопасить себя от мошенников:

1. Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах, а также настройте контроль за движением средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции).

2. Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте — немедленно заблокировать платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через Интернет-банкинг.

3. Воспользуйтесь основными советами платежной безопасности Национального банка Украины и правилами кибергигиены.

Напомним, киберполиция и следователи разоблачили в Полтавской области группу мошенников, которые сдавали в аренду фейковое жилье переселенцам из разных областей.

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