Украинцев предупреждают о мошеннической схеме о якобы денежной помощи от ООН

В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН".
Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН".
Об этом сообщает CERT-UA.
Пользователям предлагают принять участие в опросе на странице Facebook, перейдя по ссылке и получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН".
В дальнейшем, пользователю будет предложено предоставить персональные данные и осуществить дополнительный платеж, в результате чего данные платежной карты будут скомпрометированы.
Правительственная команда подготовила рекомендации для пользователей, как обезопасить себя от мошенников:
1. Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах, а также настройте контроль за движением средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции).
2. Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте — немедленно заблокировать платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через Интернет-банкинг.
3. Воспользуйтесь основными советами платежной безопасности Национального банка Украины и правилами кибергигиены.
Напомним, киберполиция и следователи разоблачили в Полтавской области группу мошенников, которые сдавали в аренду фейковое жилье переселенцам из разных областей.
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