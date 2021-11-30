Украинцев, у которых есть земельные паи, заставят платить налог за каждый гектар

Украинцев, у которых есть земельные паи, заставят платить налог за каждый гектар

Соответствующий закон был принят 30 ноября.

Верховная рада Украины приняла закон, обязывающий всех украинцев, в собственности которых есть земельные паи, уплачивать минимальный налог в 1,5 тыс. грн с каждого гектара. Это предусмотрено новым "ресурсным" законом, принятым нардепами 30 ноября. Он вступит в силу с 1 января 2022 года, если президент его подпишет.

Об этом говорится в документе, размещенном на сайте парламента.

Налоги придется платить даже тогда, когда участок расположен в городе, ведь фактически это считается огородом. Если размер этого огорода составляет 0,5 га (50 соток), владельцам придется платить фиксированный налог.

Следует отметить, что платить налог придется даже в том случае, когда человек выращивает на этом земельном участке продукцию исключительно для собственного потребления и не продает ее на рынке.

Относительно сельскохозяйственных земельных участков, расположенных за пределами населенных пунктов, владельцы паев должны будут платить не менее минимальной суммы налога, которая составляет примерно 1,5 тыс. грн с 1 гектара.

Предполагается, что такие изменения никак не отразятся на крупных агрохолдингах, поскольку они де-юре не являются собственниками земли. От новшеств пострадают исключительно небольшие фермеры и жители сел, имеющие землю.

Напомним, 30 ноября Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении проект №5600, предусматривающий увеличение ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет.

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