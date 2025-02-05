Украинцев ждет повышение цен: названы группы продуктов, которые подорожают

И это еще повышение акцизов на топливо в полной мере не повлияло на рынок.

К новому урожайному сезону овощи в Украине подорожают минимум на 15%. Также под угрозой молочные продукты.

Об этом в комментарии УНИАН сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Если в 2024 году причинами скачков цен на продукты было сочетание сезонности, экономических факторов и последствий войны, то в новом сезоне добавилось и повышение цен на акцизы.

"Фактически к новому сезону у нас овощная группа будет точно продолжать расти еще в пределах 15%", – сказал Марчук.

Он отметил, что ситуация на молочном рынке также сложная из-за налоговых нововведений, в частности роста акцизов на топливо. И хотя экспортные ограничения в Европу временно снизили закупочные цены на молоко, конечная стоимость для потребителей вряд ли изменится.

"Начавшееся с сентября повышение акцизов на горюче-смазочные материалы еще в полной мере не повлияло на рынок. Трейдеры тогда еще имели запасы по старой цене, но уже с января цены на топливо скажутся на себестоимости продукции и транспортных расходах", — пояснил Марчук.

Напомним, кроме продуктов, подорожают и цены на билеты. В частности, уже с 1 февраля "Укрзализныця" уменьшила скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию, поэтому пассажиры увидят существенное повышение стоимости билетов. Увеличится стоимость билетов в Польшу и Венгрию, но при этом цены на рейсы в Австрию и Молдову останутся без изменений.

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