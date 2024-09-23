Украинцев ждут ограничения на переводы с "карты на карту": что изменится

Для переводов физических лиц "с карты на карту" будет установлен лимит в 150 тысяч гривен в месяц.

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины устанавливает временный – на полгода – лимит для переводов физических лиц "с карты на карту" (известных также как P2P или C2С).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Каким будет лимит и кого он не коснется

Согласно информации Нацбанка, для переводов физических лиц с карты на карту будет установлен лимит в 150 000 грн в месяц. Отмечается, что такой временный лимит будет предотвращать использование платежной инфраструктуры в противоправных целях. Он будет действовать только на исходные переводы – по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

В то же время лимит не будет применяться:

к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным соответствующим постановлением;

к лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения;

при переводе средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке;

к переводам юридических лиц.

Не будут ограничиваться также операции по реквизитам IBAN.

"По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность", – уточнили в НБУ.

Будет ли лимит влиять на сборы волонтеров

В Нацбанке уверены, что установленные лимиты не повлияют на деятельность волонтеров. Чтобы убедиться в этом НБУ даже провел несколько обсуждений с сообществом волонтеров.

Уточняется, что по их результатам решение "было откалибровано" и содержит соответствующую оговорку, что лимиты не будут действовать:

при пополнении счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками/поставщиками платежных услуг в качестве волонтеров;

при переводе средств со счетов физических лиц, которые занимаются волонтерской деятельностью и идентифицированы банками/поставщиками платежных услуг в качестве волонтеров;

Отмечается, что вышеупомянутое постановление определяет пять критериев принадлежности к волонтерской деятельности.

Чтобы поставщики платежных услуг идентифицировали физическое лицо, которое планирует заниматься волонтерской деятельностью как волонтера, оно должно соответствовать по меньшей мере двум критериям из пяти.

Зачем НБУ устанавливает лимит на переводы

В Нацбанке считают, что введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности – в частности, с использованием счетов "дропов", которые являются распространенным механизмом функционирования теневой экономики.

По сути, "дропы" – это люди, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Такие счета используются как "транзитные" для перевода и "отмывания" незаконных средств.

"Масштабы проблемы использования "дропов" оценить сложно из-за имитации обычного поведения физического лица, однако в целом по системе речь идет о десятках тысяч "спящих" и уже активных счетов. По данным нескольких крупнейших банков, в 2024 году уже были разорваны деловые отношения с более 80 тыс. клиентов на основании участия в схемах дропов", – рассказали в НБУ.

Отмечается, что сумма и количество операций переводов с карты на карту показывает устойчивую тенденцию роста во всех группах банков – независимо от объемов карточного бизнеса.

Анализ НБУ свидетельствует, что через карты "дропов" может проходить около 200 млрд грн в год.

"Теневой бизнес ищет для себя новые пути проведения денежных платежей, и это требует быстрого реагирования, поэтому НБУ вводит лимит как временное, антикризисное решение", – подчеркнули в пресс-службе Нацбанка.

Уточняется, что некоторые участники платежного рынка уже внедряют эффективные правила, индикаторы и модели анализа операций для выявления нетипичного поведения клиентов, однако эти практики должны стать обязательными для всего платежного рынка.

Поскольку эта проблема неотложна и комплексна, она требует внесения изменений в законодательство и привлечения других государственных, в том числе правоохранительных, органов для взаимодействия в пределах полномочий.

"Введенный период ограничения сроком на шесть месяцев будет использован для наработки совместных решений, направленных на решение этой проблемы. Это в дальнейшем позволит НБУ при условии действенности принятых мер отказаться от введенных лимитов", – рассказали в банке.

Другие решения для борьбы с мошенниками

По информации Нацбанка, в дальнейшем для борьбы с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях планируются следующие шаги:

принятие законопроекта №11043, предусматривающего увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства и обеспечивающего условия для оперативного обмена данными с Киберполицией;

введение правовых норм для привлечения к ответственности организаторов и сознательных участников противоправных схем;

создание реестра, который станет источником информации для банков при установлении деловых отношений и обслуживания клиентов, карточки которых были использованы в противоправных схемах (а также наработка правил работы с ним);

внесение изменений в платежное законодательство, которые расширят регуляторные полномочия НБУ для применения мер влияния и ограничений к игрокам рынка, не обеспечивающим эффективную борьбу с существующими и новыми схемами;

ужесточение требований к банкам и небанковским учреждениям относительно неукоснительного соблюдения требований законодательства и налаживания эффективной работы собственных автоматизированных систем;

создание индикаторов, правил и модели выявления нетипичного поведения клиентов;

повышение эффективности систем управления рисками и систем внутреннего контроля в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ.

Что такое P2P-переводы

Переводы с карты на карту или P2P-платежи (person-to-person) – это финансовые операции, при которых деньги переводятся с банковской карты одного человека на карту другого. Такие переводы обычно проводятся через мобильные приложения банков или специализированные сервисы, что позволяет быстро передавать и получать средства.

Кто такие "дропы"

"Дропы" – это лица, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам. Эти платежные средства используются как транзитные для перевода денежных средств между другими счетами, что помогает преступникам запутать следы и усложнить работу правоохранительных органов при расследовании преступлений.

Напомним, НБУ ослабил и уточнил валютные ограничения.

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