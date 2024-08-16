Украинцу насчитали штраф почти в полмиллиона гривен после проверки счетчика: за что накажут

Дергачевский районный суд Харьковской области заставил клиента "Газораспределительных сетей" доплатить за газ 462,9 тыс. грн. Кроме того, еще около 7 тыс. грн придется заплатить в качестве компенсации судебного сбора.

Об этом говорится в решении суда по делу 619/3695/24.

Отмечают, что украинцу отключили газ за долг, который он не имел права подключать, поскольку был предупрежден.

"Произведено отключение газопотребляющих приборов абонента путем отключения сваркой вследствие существования долга. Ответчик был сообщен, что несет ответственность за сохранение и целостность пломб и в случае самовольного возобновления газоснабжения по лицевому счету владельца будет произведено доначисление", — говорится в решении суда.

Тем не менее, через несколько лет мужчина самовольно подключился к газу.

Работники "Газораспределительные сети Украины" при обследовании крана к счетчику обнаружили отверстие диаметром 10 мм с резьбой в районе стойки, на которой держался газопровод, о чем составлен акт о нарушении №000636.

"Сотрудники газовой компании провели доначисление газа в размере 462 953 грн, о чем ответчику было направлено письмо-требование о погашении задолженности", — говорится в сообщении.

Что угрожает украинцам за неуплату коммунальных услуг

Украинцам могут доначислить объем использованного газа за целый ряд нарушений. Например:

если нарушена пломба;

если счетчик не работает;

если в ходе экспертизы доказано, что в работу счетчика вмешивались;

если к газу было самопроизвольное подключение к счетчику (т.е. часть объема газа не учитывалась);

если газ отключили за долги, а затем произошло самопроизвольное подключение.

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ долгов за коммуналку увеличилось на треть.

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