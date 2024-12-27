Украинцы будут платить больше налогов: как изменятся суммы с 1 января

Теперь из зарплаты работников будет удерживаться не 19,5%, а уже 23% (18% НДФЛ + 5% ВС).

Закон о повышении налогов для ФЛП будет отложен до 1 января 2025 года. В частности, украинцы будут платить повышенный военный сбор за декабрь только по части дохода.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка сбора составит 10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года, то есть 8 000 гривен.

"Плательщики единого налога третьей группы (как юридические лица, так и ФЛП) начнут платить военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года. Также физические лица не будут обязаны уплачивать военный сбор "задним числом", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, другие доходы физических лиц (доход от зарплаты, аренды, выигрыша, депозита и т.п.) облагаются военным сбором в размере 5% с 1 декабря 2024 года.

Сюда входит:

доход от зарплаты

аренды

выигрыша

депозита и т.п.

Кроме того, с 1 января 2025 года ставка военного сбора для доходов возрастет до 5%. Это будет указано в годовой декларации.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект о повышении налогов. В частности, для части украинцев военный сбор вырастет с 1,5% до 5%.

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