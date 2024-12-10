Украинцы будут платить больше за газ: что изменится с Нового года

Украинцам с 1 января будет перечислена плата за доставку газа. Сам тариф не изменится, но суммы в платежках будут отличаться.

Об этом говорится в материале "Oboz.ua".

Плата за распределение газа направляется на обслуживание и содержание газовых сетей. Также обеспечивается работа аварийно-диспетчерских служб, выплачивается заработная плата специалистам, обеспечивающим стабильную повседневную работу газопроводов.

В рамках предстоящего перерасчета будет учтен новый период, соответствующий газовому году 2023/2024. Если потребление природного газа увеличилось, с начала нового года стоимость доставки для таких пользователей возрастет.

"В Украине платят за доставку того объема газа, который израсходовали за предыдущий газовый год: с 1 октября по 30 сентября. Сейчас украинцы платят с учетом того объема, который они использовали с октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в 2025-м будут платить в зависимости от объемов потребления с октября 2023-го по сентябрь 2024-го", – говорится в сообщении.

Стоимость доставки природного газа зависит от региона. Чем длиннее газовая сеть и меньшее количество потребителей, тем выше тарифы. В густонаселенных городах тарифы обычно меньше.

Напомним, уже через несколько месяцев Украине могут значительно возрасти тарифы на коммунальные услуги. В частности, на отопление и водоснабжение.

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