Украинцы будут по-новому платить за коммуналку: что изменилось

Стоимость ряда жилищно-коммунальных услуг в Украине будут перечисляться по новому механизму.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его данным, для пересчета будет создан четкий алгоритм по принципу "плати за то, что получил".

Его будут применять для пересчета следующих коммунальных услуг:

тепловая энергия

горячая вода

централизованное водоснабжение и водоотвод;

вывоз мусора

"Для нас важно, чтобы предоставленные коммунальные услуги были качественными и соответствовали заявленным стандартам. Люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги", — сказал премьер.

В частности, перерасчет жилищно-коммунальных услуг будет происходить:

за неоказание коммунальных услуг

за предоставление услуг не в полном объеме

за предоставление услуг ненадлежащего качества

Порядок будет определять механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг по снабжению теплом, горячей и холодной водой и вывозом отходов. Речь идет о количественных и качественных характеристиках предоставления жилищно-коммунальных услуг. Они будут учитываться для пересчета стоимости.

Напомним, украинцам возвращают деньги за одну из коммунальных услуг: как это сделать – читайте в новости.

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