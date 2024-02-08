Украинцы будут по-новому платить за коммуналку: что изменилось

Власти ввели четкий алгоритм.
Стоимость ряда жилищно-коммунальных услуг в Украине будут перечисляться по новому механизму.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его данным, для пересчета будет создан четкий алгоритм по принципу "плати за то, что получил".
Его будут применять для пересчета следующих коммунальных услуг:
- тепловая энергия
- горячая вода
- централизованное водоснабжение и водоотвод;
- вывоз мусора
"Для нас важно, чтобы предоставленные коммунальные услуги были качественными и соответствовали заявленным стандартам. Люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги", — сказал премьер.
В частности, перерасчет жилищно-коммунальных услуг будет происходить:
- за неоказание коммунальных услуг
- за предоставление услуг не в полном объеме
- за предоставление услуг ненадлежащего качества
Порядок будет определять механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг по снабжению теплом, горячей и холодной водой и вывозом отходов. Речь идет о количественных и качественных характеристиках предоставления жилищно-коммунальных услуг. Они будут учитываться для пересчета стоимости.
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