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Украинцы будут по-новому платить за коммуналку: что изменилось

Украинцы будут по-новому платить за коммуналку: что изменилось

Украинцы будут платить только за качественные услуги / Фото: ТСН.ua

Власти ввели четкий алгоритм.

Стоимость ряда жилищно-коммунальных услуг в Украине будут перечисляться по новому механизму.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его данным, для пересчета будет создан четкий алгоритм по принципу "плати за то, что получил".

Его будут применять для пересчета следующих коммунальных услуг:

  • тепловая энергия
  • горячая вода
  • централизованное водоснабжение и водоотвод;
  • вывоз мусора

"Для нас важно, чтобы предоставленные коммунальные услуги были качественными и соответствовали заявленным стандартам. Люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги", — сказал премьер.

В частности, перерасчет жилищно-коммунальных услуг будет происходить:

  • за неоказание коммунальных услуг
  • за предоставление услуг не в полном объеме
  • за предоставление услуг ненадлежащего качества

Порядок будет определять механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг по снабжению теплом, горячей и холодной водой и вывозом отходов. Речь идет о количественных и качественных характеристиках предоставления жилищно-коммунальных услуг. Они будут учитываться для пересчета стоимости.

Напомним, украинцам возвращают деньги за одну из коммунальных услуг: как это сделать – читайте в новости.

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