Украинцы еще могут оформить "тысячу Зеленского": когда истекает срок подачи заявлений

Подать заявление на тысячу гривен можно до конца зимы.

Украинцы еще имеют возможность получить 1 000 грн от государства в рамках программы "Зимова єПідтримка", но действовать нужно быстро.

Об этом сообщила пресс-служба Дії.

"Заботимся, чтобы каждый из вас успел воспользоваться услугой. Оформляйте 1 000 от государства в Дії до 23:59 28 февраля и ожидайте зачисления", — говорится в сообщении.

Средства в рамках "Зимової єПідтримки" можно использовать до 31 декабря этого года. Оформить заявку на ее получение можно через приложение "Дії". В общей сложности уже подано более 12 млн заявлений, в том числе 2,9 млн — на детей.

Напомним, выплаты "Зимової єПідтримки" уже активно поступают украинцам.

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