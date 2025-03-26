Украинцы и бизнес переходят на расчеты в евро: эксперты объяснили, какая участь ожидает доллар

Украинцы и бизнес увеличили долю сделок по евро — такой тренд зафиксировали аналитики одного из крупнейших операторов валютного рынка Украины КИТ Group.

«Анализ тенденций валютных операций, в том числе из-за данных КИТ Group, свидетельствует о росте популярности евро среди украинцев, пока доллар постепенно уменьшает свою доминирующую долю. Учитывая возможное изменение привязки гривны к евро, украинским бизнесам и гражданам следует быть готовыми к новым финансовым реалиям», — пишет NV.

Анализируя данные КИТ Group, издание отмечает, что четко прослеживается изменение валютных предпочтений украинцев. В 2023 году доллар США занимал 78,71% валютных операций, а уже в 2024 году его доля уменьшилась до 74,07%. Это снижение может показаться незначительным, но свидетельствует о важном тренде — росте интереса к другим валютам, в частности к евро. Его доля в валютных операциях украинцев за год увеличилась с 20,80 до 25,15%.