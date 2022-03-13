Украинцы и иностранцы через monobank собрали почти 50 млн гривен для ВСУ

Украинцы и иностранцы через monobank собрали почти 50 млн гривен для ВСУ

Больше всего перечислили иностранцы из США, Великобритании и Германии.

Украинцы и иностранцы за две недели собрали почти 50 млн. гривен через monobank для помощи Вооруженным силам Украины.

Об этом в своем Телеграмме сообщил основатель банка Олег Гороховский.

"Почти 50 миллионов гривен за две недели собрали мы по нашей ссылке (https://uahelp.monobank.ua) для помощи Украинской Армии с карты любого банка мира", — написал Гороховский.

Украинским военным помогают люди из 94 стран и Украины. Больше всего из США, Великобритании и Германии. С карточек прислали 44 миллиона гривен, а почти 5 миллионов — по реквизитам.

Напомним, Европейский Союз предоставил Украине первые 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи.

Кроме того, Сенат Конгресса США одобрил выделение Украине и другим восточноевропейским странам 13,6 миллиарда долларов срочной помощи.

Читайте также: