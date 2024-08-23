Украинцы из трех областей могут получить до 20 тысяч евро от Германии: кто имеет право на помощь

Помощь предусмотрена для Сумской, Черниговской и Киевской областей.
Украинцы в трех областях могут получить гранты на перезапуск и поддержку бизнеса от 7 тысяч до 20 тысяч евро. Проект реализуется при финансировании германского банка развития (KfW) от имени Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).
Об этом сообщили в Министерстве экономики.
Для каких областей предусмотрена помощь
В Минэкономики отметили, что помощь предусмотрена для трех областей:
- Сумской;
- Черниговской;
- Киевской.
Кто может рассчитывать
В то же время, рассчитывать на нее могут не все.
Эту помощь смогут получить следующие категории:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- украинцы, вернувшиеся домой;
- принимающие громады.
"Пограничные регионы, которые были частично оккупированы, постоянно испытывают ракетные обстрелы врага, требуют особого внимания со стороны государства. Мы имеем ряд правительственных программ по поддержке и стимулированию развития бизнеса в этих регионах, оказанию помощи жителям и внутренним переселенцам в трудоустройстве, переучке и повышении своего профессионального уровня, чтобы они могли стать более конкурентными на рынке труда, имели возможность обеспечивать себя и семью", – говорится в сообщении.
Сколько денег могут получить украинцы от Германии
В то же время отмечается, что проект получил название "Жизнеспособность+: Экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта". В его пределах будет предоставлено:
- 150 грантов до 7000 евро для микропредприятий;
- 90 грантов до 20000 евро для малых предприятий;
- 45 грантов до 15 000 евро для микропредприятий на стартапы.
Кроме того, четыре экономических кластера получат гранты до 80 000 евро для повышения конкурентоспособности своей продукции. А также:
- стимулирование экспорта;
- содействие экономическому развитию области.
Также в рамках проекта предусмотрено оказание поддержки ВПЛ и украинцам, вернувшимся домой, молодежи, женщинам и другим членам общин трех областей в обучении для повышения профессионального уровня и увеличения их шансов на трудоустройство. Так, 500 человек получат ваучеры на сумму до 1000 евро на образовательные/профессиональные курсы повышения квалификации.
Напомним, украинцам все труднее донатить на помощь ВСУ: опрос выявил тревожную тенденцию.
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