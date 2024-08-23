Украинцы из трех областей могут получить до 20 тысяч евро от Германии: кто имеет право на помощь

Украинцы в трех областях могут получить гранты на перезапуск и поддержку бизнеса от 7 тысяч до 20 тысяч евро. Проект реализуется при финансировании германского банка развития (KfW) от имени Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Для каких областей предусмотрена помощь

В Минэкономики отметили, что помощь предусмотрена для трех областей:

Сумской;

Черниговской;

Киевской.

Кто может рассчитывать

В то же время, рассчитывать на нее могут не все.

Эту помощь смогут получить следующие категории:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

украинцы, вернувшиеся домой;

принимающие громады.

"Пограничные регионы, которые были частично оккупированы, постоянно испытывают ракетные обстрелы врага, требуют особого внимания со стороны государства. Мы имеем ряд правительственных программ по поддержке и стимулированию развития бизнеса в этих регионах, оказанию помощи жителям и внутренним переселенцам в трудоустройстве, переучке и повышении своего профессионального уровня, чтобы они могли стать более конкурентными на рынке труда, имели возможность обеспечивать себя и семью", – говорится в сообщении.

Сколько денег могут получить украинцы от Германии

В то же время отмечается, что проект получил название "Жизнеспособность+: Экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта". В его пределах будет предоставлено:

150 грантов до 7000 евро для микропредприятий;

90 грантов до 20000 евро для малых предприятий;

45 грантов до 15 000 евро для микропредприятий на стартапы.

Кроме того, четыре экономических кластера получат гранты до 80 000 евро для повышения конкурентоспособности своей продукции. А также:

стимулирование экспорта;

содействие экономическому развитию области.

Также в рамках проекта предусмотрено оказание поддержки ВПЛ и украинцам, вернувшимся домой, молодежи, женщинам и другим членам общин трех областей в обучении для повышения профессионального уровня и увеличения их шансов на трудоустройство. Так, 500 человек получат ваучеры на сумму до 1000 евро на образовательные/профессиональные курсы повышения квалификации.

Напомним, украинцам все труднее донатить на помощь ВСУ: опрос выявил тревожную тенденцию.

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