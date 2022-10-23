Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если ЕС остановит финансирование – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что Украина использует финпомощь от Евросоюза в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что граждане Украины могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз приостановит финансирование в рамках обещанных 9 миллиардов евро.

Об этом глава правительства сказал в интервью Frankfurter Allgemeine, пишет УНИАН.

"Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом, менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии. Сегодня оборонный бюджет составляет 60% наших госрасходов, и мы используем финансовую помощь наших партнеров в значительной степени для социальных потребностей людей и для реконструкции. Любая задержка здесь может иметь ужасающие последствия", — подчеркнул премьер.

По его словам, на сегодняшний день потери от войны с Россией выросли уже до более чем $700 млрд.

Премьер-министр подчеркнул, что важно разработать механизм конфискации российских активов, а затем инвестировать вырученные средства в восстановление Украины.

"Такой механизм изначально будет нацелен на Россию, но позже может стать краеугольным камнем будущей глобальной системы безопасности. В будущем каждый диктатор должен знать, что он несет ответственность за агрессию своими деньгами", – резюмировал Шмыгаль.

Помощь ЕС Украине

Евросоюз предоставит Украине 18 миллиардов евро. Европа предоставила эти средства в кредит, однако по низкой кредитной ставке.

В начале октября Украина и Евросоюз подписали меморандум о выделении нашему государству 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

В Европейском Союзе одобрили выделение еще одного транша Украине стоимостью 500 миллионов евро на закупку оружия.

В Украину также поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил МВФ и Всемирному банку потребности Украины на 2023 год – в общей сложности $62 млрд.

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