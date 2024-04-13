Украинцы могут платить меньше за некачественную коммуналку: что для этого нужно

Акт-претензия считается действительной, если его подписали не менее двух потребителей.

Украинцы могут составить акт-претензию в случае, если получили некачественную коммунальную услугу. К примеру, если вместо горячей воды из крана идет холодная.

Об этом говорится в разъяснении Госпотребслужбы.

В Украине действует закон "О жилищно-коммунальных услугах", предусматривающий конкретные механизмы защиты прав потребителей.

"Сообщение о нарушении"

Сначала нужно зафиксировать обстоятельства, к которым привело непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг.

Далее письменно обратитесь к поставщику услуг и сообщите о нарушении (рекомендованное письмо с уведомлением о вручении или лично, пригласив в канцелярии отметку о получении на вашей копии).

"Исполнитель коммунальной услуги или управляющий многоквартирного дома обязаны прибыть по вызову потребителя в сроки, определенные в договоре о предоставлении соответствующих услуг, но не позднее чем в течение 1 суток с момента получения претензии потребителя ", — говорится в сообщении.

Что делать, если не получили ответа

Отметим, что результаты проверки качества услуг могут быть обжалованы в судебном порядке.

Если в течение суток представитель поставщика услуг не явился или отказывается без обоснования подписания акта-претензии, то акт считается действительным, если его подписали не менее двух потребителей, указав свой адрес, ФИО, подпись.

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"Акт-претензия направляется исполнителю коммунальной услуги или управляющему многоквартирным домом заказным письмом; если исполнитель коммунальных услуг или управляющий многоквартирным домом в течение пяти рабочих дней после регистрации акта не предоставляет исполнителю ответа, потребитель вправе обратиться в Госпродпотребслужбу", — разъяснили в сообщении.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что из-за российских атак по энергообъектам Украины есть вероятность повышения тарифа на электроэнергию для населения.

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