Украинцы могут получить новую субсидию: кому и сколько заплатят

Это решение было принято с целью снижения финансовой нагрузки на фермерские хозяйства.

Аграрии Украины, работающие в прифронтовых зонах, смогут рассчитывать на государственную помощь.

Об этом говорится на правительственном портале.

Правительство предоставит субсидии сельскохозяйственным производителям, работающим в районах, где возможны или уже ведутся боевые действия.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих громадах, поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Субсидия предоставляется за каждый гектар возделываемых угодий, засеянных или засаженных сельскохозяйственными культурами для урожая текущего года.

Размер выплат для аграриев будет зависеть от того, насколько близко их земли расположены к линии боевого столкновения:

возможных боевых действий — 1000 грн

активных боевых действий — 2000 грн

Напомним, в Министерстве социальной политики инициируют изменения в порядке назначения жилищных субсидий. Изменения коснутся и тех граждан, у которых есть долги за коммунальные услуги.

Какими будут субсидии на аренду жилья для ВПЛ и когда можно воспользоваться услугой?

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