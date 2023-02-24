Украинцы могут получить от ООН помощь в размере 6600 грн: кто имеет право и какие документы нужны

Украинцы, пострадавшие в результате российской войны, могут получить от ООН многоцелевую денежную помощь в размере 6600 грн. Эти средства разбиваются на 3 месяца на члена семьи. Выплата производится одним платежом.

Кто имеет право на такие выплаты и где узнать информацию о финансовой помощи от ООН, рассказала Наталья Брыль, программная координатор Неотложной денежной помощи БФ "Право на защиту", для TRAVEL РБК-Украина.

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Жители каких областей могут рассчитывать на помощь

Программа реализуется в следующих областях: Сумская, Черниговская, Львовская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая, Житомирская, Киевская, Херсонская (перечень может дополняться).

Кто имеет право подать заявку

Подать заявку на денежную помощь от УВКБ ООН могут семьи, которые:

Не получали ранее пособия от международных организаций;

Имеют доход менее 5400 грн на человека;

К таким категориям относятся: переселенцы, которые переместились после 24.02.22 ИЛИ являются лицами, которые не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий.

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Какие условия для получения

Для получения денежной помощи нужно иметь хотя бы один из указанных критериев уязвимости. Это:

Семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше); Семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет; Семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей; Приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Информация, которую необходимо будет предоставить:

Чтобы получить 6600 грн, нужно предоставить:

ФИО согласно документу, удостоверяющему личность;

место и дата рождения, номер телефона ( на который вам поступит СМС о поступлении средств );

); налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты (необходим для выплаты пособия). Карточки "Поддержка" не подходят;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).

Заметим, что подать заявку онлайн самостоятельно или невозможно. Специалисты БФ "Право на защиту" работают в пунктах, где осуществляется сбор данных по каждой семье.

Подробная информация о программе денежной помощи от УВКБ ООН: https://bit.ly/3Tgnpx5

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