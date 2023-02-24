Украинцы могут получить от ООН помощь в размере 6600 грн: кто имеет право и какие документы нужны

Заметим, что подать заявку онлайн или самостоятельно - невозможно.
Украинцы, пострадавшие в результате российской войны, могут получить от ООН многоцелевую денежную помощь в размере 6600 грн. Эти средства разбиваются на 3 месяца на члена семьи. Выплата производится одним платежом.
Кто имеет право на такие выплаты и где узнать информацию о финансовой помощи от ООН, рассказала Наталья Брыль, программная координатор Неотложной денежной помощи БФ "Право на защиту", для TRAVEL РБК-Украина.
Жители каких областей могут рассчитывать на помощь
Программа реализуется в следующих областях: Сумская, Черниговская, Львовская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая, Житомирская, Киевская, Херсонская (перечень может дополняться).
Кто имеет право подать заявку
Подать заявку на денежную помощь от УВКБ ООН могут семьи, которые:
- Не получали ранее пособия от международных организаций;
- Имеют доход менее 5400 грн на человека;
К таким категориям относятся: переселенцы, которые переместились после 24.02.22 ИЛИ являются лицами, которые не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий.
Какие условия для получения
Для получения денежной помощи нужно иметь хотя бы один из указанных критериев уязвимости. Это:
- Семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
- Семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
- Семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;
- Приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).
Информация, которую необходимо будет предоставить:
Чтобы получить 6600 грн, нужно предоставить:
- ФИО согласно документу, удостоверяющему личность;
- место и дата рождения, номер телефона (на который вам поступит СМС о поступлении средств);
- налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- номер банковской карты (необходим для выплаты пособия). Карточки "Поддержка" не подходят;
- любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).
Заметим, что подать заявку онлайн самостоятельно или невозможно. Специалисты БФ "Право на защиту" работают в пунктах, где осуществляется сбор данных по каждой семье.
Подробная информация о программе денежной помощи от УВКБ ООН: https://bit.ly/3Tgnpx5
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