Украинцы могут потерять свои земельные участки: объяснение Минюста

Украинцы могут потерять свои земельные участки: объяснение Минюста

Каждому участку должен быть присвоен кадастровый номер.

Украинцы могут потерять свои земельные участки или паи, если не оформят на них право собственности.

Об этом рассказали в Министерстве юстиции.

Если к 1 января 2025 года владелец земельного пая или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка.

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Получение кадастрового номера земельного участка является необходимым условием для регистрации самого права собственности. Кроме того, без кадастрового номера невозможно ни продать землю, ни юридически правильно оформить договор аренды.

"Присвоение кадастрового номера — обязательная составляющая процесса приватизации, оформления прав собственности, урегулирования договорных отношений, которая осуществляется путем государственной регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре", — отметили в Минюсте.

Для присвоения кадастрового номера необходимо обратиться в Госгеокадастр и передать на рассмотрение пакет документов:

заявление (в бумажной или электронной форме) о государственной регистрации земельного участка установленной формы;

оригинал документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка;

документацию по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.

Напомним, что правительство предлагает ввести новый налог на землю в Украине.

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