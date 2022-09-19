Украинцы могут сэкономить на полисе «‎Зеленая карта» - hotline.finance

Полис «‎Зеленая карта» — обязательный документ для выезда за границу на авто даже в военное время. Его ценовая политика прямо зависит от актуального курса евро по отношению к гривне, соответственно уже сегодня водители платят за страховку на 26% больше, чем пару месяцев назад.

Сервис онлайн-страхования hotline.finance поделился с редакцией способами экономии при покупке Зеленой карты.

Самостоятельно оформлять электронный полис «‎Зеленая карта»

Обращаясь за страховкой к брокеру, вы оплачиваете его комиссию, которая уже входит в стоимость бумажного полиса (около 10%). Оформление электронной Зеленой карты не предусматривает вмешательство агентов, а значит будет экономичней. Вы получаете тариф, который официально установило Моторное-транспортное (страховое) бюро без комиссий и удорожаний.

Напоминаем, со 2 марта МТСБУ согласовало выпуск Зеленой карты в электронном формате. Е-полис обладает уникальным QR-кодом, по которому происходит проверка на пограничном контроле.

Оформить Зеленую карту можно на hotline.finance. Страховка после оплаты высылается на email.

Покупать полис на то количество дней, которое вы планируете быть за границей

Помимо курса евро, на стоимость Зеленой карты влияет период пребывания за границей. Не оформляйте страховку на большее количество дней, чем вы фактически собираетесь провести за пределами страны. Однако не допускайте просроченный срок договора — за это могут лишить водительского удостоверения в ЕС.

Выбирать украинскую Зеленую карту, если вы за границей

Если вы находитесь за границей на авто и нуждаетесь в продлении своего полиса, вы можете сделать это онлайн, не возвращаясь в Украину. Переплачивать за местную страховку не нужно.

Украинская Зеленая карта обойдется дешевле, чем импортный полис — около 215 евро на 1 год. К примеру, годовая автогражданка в Польше стоит более 300 евро.

Пользоваться бонусами от hotline.finance

Пользователи hotline.finance могут получить дополнительные бонусы и скидки при оформлении страховок через реферальную программу. Как это работает? Каждый зарегистрированный клиент сервиса имеет в личном кабинете реферальную ссылку. Ее можно скопировать и отправить друзьям, которые еще ни разу не покупали страховки на сайте. Уже после первой покупки друга, вы можете получить до 500 грн на свой индивидуальный счет. А друг — скидку 5%.

Помимо этого сервис в своих рассылках и telegram-канале периодически дает промокоды на скидку не только на Зеленую карту, но и другие полисы.

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