Украинцы могут сообщить в налоговую о невозможности платить налоги из-за войны

С 6 сентября, согласно приказу № 225 Министерства финансов вступил в силу Порядок подтверждения возможности или невозможности выполнения налогоплательщиком своих обязательств.

Заявление и соответствующие документы в ГНС для подтверждения невозможности выполнения налогоплательщиком своих обязательств следует подавать с 6 по 30 сентября 2022 года.

Действие этого Порядка распространяется на налогоплательщиков — физических лиц-резидентов Украины, в частности:

самозанятых лиц,

юридических лиц (резидентов и нерезидентов Украины) и их обособленные подразделения, которые имеют, получают (передают) объекты налогообложения или осуществляют деятельность (операции), являющиеся объектом налогообложения, и на которых возложена обязанность по уплате налогов и сборов, представление отчетности, выполнение других обязанностей, предусмотренных Кодексом или другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на проверительные органы.

Документом определен перечень оснований невозможности исполнения налоговых обязанностей, в частности:

утрата (уничтожение или испорчение) первичных документов, компьютерного и другого оборудования в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ;

невозможность использовать или вывезти документы, компьютерное и другое оборудование в результате ведения боевых действий;

использование или вывоз документов, компьютерного или другого оборудования, связанного с риском для жизни или здоровья;

возможность утечки информации об объемах и местах хранения горючего или спирта этилового и их уничтожении в дальнейшем в результате составления и регистрации акцизных накладных и т.п.

В течение 20 дней за днем их получения заявления и документов контролирующий орган рассматривает их и принимает соответствующее решение. Если подтверждающих документов недостаточно — проверяющий орган направляет плательщику предварительное решение с предложением предоставить в течение 10 календарных дней конкретные дополнительные документы в подтверждение указанных в заявлении оснований.

Решение/предварительное решение направляется налогоплательщику в порядке, установленном статьей 42 главы 1 раздела II Кодекса. Решение проверяющего органа может быть обжаловано в соответствии с Кодексом в административном или судебном порядке.

По материалам finance.ua

Читайте также: