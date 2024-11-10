Украинцы могут увеличить на 54% пенсию: что для этого нужно

Украинцы, которые решат продолжить работу после достижения пенсионного возраста, могут значительно увеличить размер своей будущей пенсии. Для этого необходимо подать обращение в Пенсионный фонд для получения выплат с отсрочкой.

Об этом сообщается на "Правительственном портале",

Если человек работает по достижении пенсионного возраста, основной размер пенсии увеличивается. В случае отсрочки до 60 месяцев пенсия будет расти на 0,5% за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа. Если отсрочка составляет более 60 месяцев, пенсия увеличивается на 0,75% за каждый полный месяц стажа.

В частности, при отсрочке на:

1 год пенсия увеличится на 6%;

на 2 года – на 12%;

на 6 лет – на 54%.

Чтобы воспользоваться возможностью получить повышенную пенсию, нужно подать обращение в Пенсионный фонд. Выплаты по заявлению пенсионера назначаются с первого числа месяца.

Напомним, в 2025 годув Украине состоится два этапа повышения пенсий: индексация в марте и повышение для некоторых пенсионеров летом. Однако эти изменения возможны только после внесения изменений в законодательство.

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