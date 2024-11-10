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Украинцы могут увеличить на 54% пенсию: что для этого нужно

Украинцы могут увеличить на 54% пенсию: что для этого нужно

/ Коллаж ТСН.ua

Продолжение работы после пенсионного возраста позволяет увеличить пенсию

Украинцы, которые решат продолжить работу после достижения пенсионного возраста, могут значительно увеличить размер своей будущей пенсии. Для этого необходимо подать обращение в Пенсионный фонд для получения выплат с отсрочкой.

Об этом сообщается на "Правительственном портале",

Если человек работает по достижении пенсионного возраста, основной размер пенсии увеличивается. В случае отсрочки до 60 месяцев пенсия будет расти на 0,5% за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа. Если отсрочка составляет более 60 месяцев, пенсия увеличивается на 0,75% за каждый полный месяц стажа.

В частности, при отсрочке на:

  • 1 год пенсия увеличится на 6%;
  • на 2 года – на 12%;
  • на 6 лет – на 54%.

Чтобы воспользоваться возможностью получить повышенную пенсию, нужно подать обращение в Пенсионный фонд. Выплаты по заявлению пенсионера назначаются с первого числа месяца.

Напомним, в 2025 годув Украине состоится два этапа повышения пенсий: индексация в марте и повышение для некоторых пенсионеров летом. Однако эти изменения возможны только после внесения изменений в законодательство.

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