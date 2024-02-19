Украинцы остаются без квартир: как работают новые схемы "черных" кредиторов

Украинцы часто остаются без жилья из-за кредитов. Так, ряд компаний дают деньги в долг под залог недвижимости. К примеру, одна из компаний предлагает кредит под залог квартиры от 18% годовых в гривне, но это минимальная ставка. По требованию Нацбанка компания обнародовала условия кредита. В них говорится, что реальная годовая процентная ставка достигает до 400% годовых.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Эта компания также опубликовала пример типового договора – его предлагают заключить с одним из ООО. Условия соответствуют действующему законодательству, однако в одном из пунктов четко прописано – если не вернуть деньги, компания имеет право "взыскать заложенное имущество".

В реестре судебных решений есть куча дел, по которым недовольные клиенты пытаются обжаловать условия договора с этим ООО.

Так, в прошлом году во Львовской области в суде с клиента пытались взыскать 207 620 грн. Он брал всего 120 тыс. грн. Остальные – проценты и штрафы.

А в Киеве в суде дело 756/16876/23: ООО забрало у должника квартиру общей площадью 45,5 кв.м. Он оформил кредит, но не уплачивал его вовремя.

Как рассказала адвокат Светлана Саража, многие компании, которые сейчас занимаются кредитом под залог жилья, ранее выкупали у обанкротившихся банков право требовать возврата валютной ипотеки.

"Они заработали свои деньги на этом, затем сохранившиеся ООО перешли на факторинг (операция по переуступке первым кредитором права требования долга. – ред). А некоторые, имея такой опыт за плечами, сейчас предоставляют кредиты под залог недвижимости", – говорит юрист.

Есть два варианта: некоторые компании прозрачно сообщают об условиях кредитования, а другие создают условия для того, чтобы кредит было трудно вернуть. В частности, и на сайте этого ООО, и на других сайтах, где в документах указано название этого ООО, можно легко найти все условия: размер годовых процентов, условия погашения, угрозы попадания в разные реестры, угрозы избавиться от залогового имущества и т.д. То есть у клиента есть все возможности взвесить риски и отказаться от такого соглашения, если он не уверен, что сможет вовремя вернуть средства.

Плохой случай – когда предоставляющий кредит вводит в заблуждение заемщика и создает условия, исключающие возврат долга.

Как пишет OBOZ.UA, к ним обратился один из должников, который пожаловался на якобы незаконные действия кредитора и захват квартиры.

"Долг мужчина попросил оформить на свою мать под залог ее квартиры. Кредитор не проверял доходы пенсионерки и предоставил ей 200 тыс. грн, которые она передала сыну. Сын на два месяца задержал платеж, и теперь квартиру его матери под Киевом пытаются переоформить (забрать залог). Уже во время написания этой статьи должник отказался называть в публикации свое имя и название компании, ссылаясь на то, что это может помешать договоренностям о реструктуризации долга. Однако этот случай доказывает: из-за низкой финансовой грамотности украинцы продолжают оформлять на себя кредиты под залог жилья и теряют свою недвижимость", — говорится в материале.

Как защитить себя

Адвокат Светлана Саража говорит, главное – обращаться к юристу еще перед подписанием договора.

"Это должен быть адвокат или юрист, имеющий соответствующий опыт. Часто люди, когда берут кредиты, рассчитывают на определенный доход, если этот доход исчезает, у них нет плана, что же делать. Надо обратиться к специалисту, изучить договор, взвесить все риски" ", – подчеркиваю адвокат.

Если вы уже подписали договор под залог квартиры и ваше жилье забирают, опытный адвокат также сможет попытаться побороться за жилье. Если это ваша единственная квартира, то во время военного положения действуют определенные ограничения. Просто так выселить вас будет тяжело. Более того, как утверждает Саража, кредиторы всегда согласны на переговоры. Иногда они соглашаются реструктуризировать кредит без взыскания залога.

Напомним, в Украине дорожает недвижимость: эксперт сообщил актуальные цены на квартиры в разных городах.

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