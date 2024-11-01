Украинцы пересмотрят свой рацион: цены на основные продукты ударят по кошелькам

В Украине цены на продукты питания растут. На это оказывают влияние ряд факторов: военные действия, инфляция, а также увеличение акцизов и налогов.

Об этом говорится в материале "Новости.LIVE".

В последующие месяцы в Украине прогнозируется увеличение цен на продукты. Об этом предупредил Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия.

По его словам, ожидается удорожание хлебобулочных изделий, а также фруктов и овощей. Основные факторы, способствующие этому, — возможные отключения электроэнергии и необходимость обеспечения условий хранения этих товаров.

Высоцкий также подчеркнул, что некоторые продукты особенно чувствительны к стабильности электроснабжения.

В производстве хлебобулочных изделий основную долю затрат составляют энергоресурсы, и, следовательно, перебои с подачей электроэнергии влияют на их стоимость. Кроме того, для хранения фруктов и овощей требуется значительное количество электроэнергии.

Олег Пендзин, глава общественного союза "Экономический дискуссионный клуб", прогнозирует рост цен на продукты питания.

"Самые низкие цены у нас в августе-сентябре. Затем все растет в цене — это видно по овощам борщевой группы (картофель, лук репчатый, морковь, свекла, капуста). Единственное, что может остановиться в цене — это дорогие продукты, на которые будет снижаться спрос населения из-за снижения покупательной способности", — сказал он.

Аналитик Даниил Монин предполагает, что в ближайшее время наиболее значительно увеличатся цены на самые доступные продукты. Это коснется не только овощей, входящих в борщовый набор, но и хлеба, макарон, круп и других товаров. Основными факторами, способствующими росту цен, являются два аспекта.

Во-первых, Монин указывает на то, что повышение акцизов на топливо приведет к удорожанию логистики. Это особенно скажется на недорогих продуктах, поскольку затраты на транспортировку одного килограмма составляют значительную долю в их конечной стоимости.

Во-вторых, снижение доходов населения влияет на изменения в пищевых привычках украинцев. Люди вынуждены пересматривать свой рацион, что также отражается на покупаемых ими продуктах.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения издержек бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны.

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