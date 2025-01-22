Модели OnlyFans подали декларации о доходах: какова общая сумма

Граждане Украины подали 451 декларацию о доходах, полученных от деятельности на OnlyFans.

Общая сумма задекларированных украинцами иностранных доходов на платформе OnlyFans (от британской компании Fenix International Limited) составляет 326,1 млн. грн., а сумма налоговых обязательств украинцев — 63,2 млн. грн.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

В ГНС отказались называть точное количество лиц, в отношении которых получили информацию от британских налоговых органов, отметив, что разглашение этих данных "несет угрозу национальной безопасности Украины", ведь украинская сторона может нарушить условия межгосударственного договора с Британией.

По итогам полученной информации, ГНС сформировала и отправила украинцам 4429 информационных запросов (так называемых "писем счастья", в которых содержались требования об уплате налогов).

Из них 451 гражданин подал в ГНС декларацию о доходах. Общая сумма задекларированных ими иностранных доходов составляет 326,1 млн. грн.

Отметим, что OnlyFans принадлежит британской компании Fenix International Limited. Это платформа с видео-, фото- и аудиоконтентом по индустрии развлечений для взрослых.

Напомним, ранее речь шла о том, что в Украине хотят начать облагать налогом все посылки из-за границы.

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