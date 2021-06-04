Украинцы получат квитанции с налогом на недвижимость: что следует знать

Если платеж будет задержан на тридцать дней, будет начислен штраф.

Украинцы получат квитанции с налогом на недвижимость: оплату надо будет осуществить в течение двух месяцев.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Если же платеж будет задержан на тридцать дней, будет начислен штраф в размере 10% от суммы в квитанции. Если же задержка налогового платежа превысит тридцать дней, штраф возрастет вдвое.

Следует заметить, что налог на недвижимость должны заплатить владельцы квартир с площадью более 60 квадратных метров, а частных домов — площадью более 120 квадратных метров. Платить нужно только за площадь помещения больше нормы. Размер налога зависит от региона.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, как Google, Facebook и Netflix, платить налоги в украинский госбюджет. Согласно законопроектом, международные компании, работающие в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе, будут платить налоги в Украине, в частности налог на добавленную стоимость (НДС).

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